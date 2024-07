Gramado do Castelão vai receber iluminação artificial a partir da próxima semana

Para ajudar na recuperação das partes mais críticas do gramado do Castelão, a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) receberá na próxima semana um equipamento de iluminação artificial, que vai simular os raios solares nos lugares onde a luz natural do sol não tem alcançado neste período do ano.

O contrato de aluguel de um ano do equipamento foi assinado recentemente e a previsão é que a transferência de Salvador para Fortaleza ocorra entre sexta-feira (5) desta semana e segunda-feira (8) da semana que vem. O investimento é de R$ 9,5 mil por mês. Para além da aquisição do equipamento, a manutenção do gramado do Castelão também ganhará um reforço na adubação (cerca de 450 quilos por semana).

A área mais problemática do campo de jogo atualmente está na grande e pequena área do lado esquerdo (norte). É justamente esse o ponto que não recebe iluminação solar neste período do ano e que mais será beneficiado com o equipamento de iluminação artificial, que é móvel e também será utilizado em outras partes do gramado, se necessário.

A Sejuv também programou um replantio de grama na pequena área do setor norte para o dia 7 de julho, após a partida entre Fortaleza e Fluminense, já que depois disso o Castelão ficará dez dias sem receber jogos.

Vale ressaltar que todos os contratos de manutenção do Castelão foram transferidos da Superintendência de Obras Públicas (SOP) para a Sejuv, que passa a responder integralmente pelo equipamento.

Transferência de partidas

Segundo o titular da Sejuv, Rogério Pinheiro, é possível que neste mês de julho Ceará e Fortaleza possam transferir um jogo, cada um, para o estádio Presidente Vargas, no intuito de dar um descanso maior ao campo de jogo do Castelão, ajudando na reação da grama aos trabalhos que serão executados.

Não há jogo definido ainda, tampouco se realmente essas transferências vão ocorrer, mas o secretário garante que está em permanente diálogo com os clubes, apesar de entender que existem compromissos firmados por parte de Vovô e Leão que dificultam a saída do Gigante da Boa Vista (como as vendas de camarotes, por exemplo).

O Diário do Nordeste apurou que houve uma conversa para que o jogo entre Ceará e Ituano, ocorrido no último sábado, tivesse sido transferido para o PV, mas não se concretizou.