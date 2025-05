Leão XIV: Fortaleza celebra nome do novo papa nas redes sociais; veja postagens

O Fortaleza Esporte Clube celebrou o nome escolhido pelo novo papa, Leão XIV, eleito nesta quinta-feira (8), no Vaticano. O cardeal americano Robert Prevost escolheu o nome Leão XIV, e o Tricolor do Pici brincou com a semelhança com a alcunha do clube: Leão.

Em uma publicação no Instagram, o Fortaleza postou um vídeo do momento em que Leão XIV aparece pela primeira vez ao público. De fundo, adicionou o áudio da torcida do Tricolor do Pici cantando a tradicional música: “Leão, nós gostamos de você”.

Anteriormente, logo após a definição do novo líder da Igreja Católica, o Fortaleza havia publicado: “O Papa escolheu o nome LEÃO. É só esse o tweet”. Nos comentários, torcedores do Tricolor do Pici celebraram o novo papa.

Os 133 cardeais precisaram de dois dias para escolher um novo papa, assim como em 2005, quando elegeram Bento XVI, e em 2013, com Francisco. O pontífice argentino, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos, liderou a Igreja por 12 anos.