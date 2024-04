Após vistoria no gramado, Conmebol veta Castelão para jogos do Fortaleza na Sul-Americana

O Castelão foi vetado pela Conmebol, entidade que dirige o futebol sul-americano, após uma vistoria no gramado na última quinta-feira (26). Em ofício enviado à CBF nesta sexta-feira (26), a entidade afirmou que após a partida entre Fortaleza e Boca Juniors no Castelão no dia anterior, pela 3ª rodada da Sul-Americana, uma equipe de engenheiros agrônomos da Conmebol fez uma vistoria no gramado e vetou o estádio.

O documento, no qual o Sistema Verdes Mares teve acesso foi assinado pelo diretor de competições e operações da Conmebol, Frederico Nantes. No referido documento, ele justifica os motivos para o veto do gramado do Castelão.

1) O campo de jogo não apresentou todas as condições esperadas para a realização de uma partida no âmbito das competições da Conmebol.

2) O campo tinha locais onde não havia cobertura de grama, tinha vãos e irregularidades (estéticas e de nivelamento) – não só, mas sobretudo tudo em grandes áreas – sendo isso prejudicial à segurança do jogadores de futebol, árbitros e o desenvolvimento normal do jogo.

3) As condições visuais do campo eram muito ruins IN LOCO e era perceptível também da transmissão televisiva.

Legenda: A Conmebol afirmou em documento que o Castelão não atende aos requisitos mínimos de qualidade da grama de acordo com os padrões em vigor para a Libertadores e a Sul-Americana Foto: KID JUNIOR / SVM

Prazos

O documento esclarece que o estádio hoje não atende aos requisitos mínimos de qualidade da grama de acordo com os padrões

em vigor para a Libertadores e a Sul-Americana, sendo desclassificada para receber jogos do referido

torneios continentais até a correção substancial dos problemas existentes.

Assim, a Conmebol informou que o Fortaleza tem até o dia 10 de maio para que seja feita nova vistoria no estádio, com plano de trabalho e recuperação do campo de jogo. Caso não solicite a vistoria, o Leão tem até o dia 13 de maio para indicar outro estádio para jogar pela Copa Sul-Americana.

O próximo jogo do Tricolor de Aço como mandante competição será apenas no dia 29 de maio, contra o Sportivo Trinidense/PAR, pela 6ª e última rodada da Fase de Grupos. O Leão já fez dois jogos como mandante e lidera o Grupo D da Sul-Americana com 9 pontos, com 100% de aproveitamento no torneio.