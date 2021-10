Fortaleza estabelece, com sobras, recorde de time do Nordeste com mais rodadas no G-4 da Série A

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro 2021 é absolutamente fantástica e histórica. São muitos recordes e tabus quebrados, e o time de Juan Pablo Vojvoda dá mostras de que quer ainda mais. O torcedor já pode anotar um outro recorde para a conta: o Tricolor é o time do Nordeste que ficou mais rodadas no G-4 da Série A na era dos pontos corridos. E olha que o campeonato sequer acabou.

Até agora, o Fortaleza esteve no G-4 em 25 de 27 rodadas, sendo que nas duas vezes que não esteve entre os quatro melhores, ocupou a 5ª colocação.

Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado no atual formato, em pontos corridos e com 20 clubes, jamais uma equipe nordestina conseguiu ficar tantas rodadas entre os primeiros colocados.

Quem chegou mais perto foi o Sport, em 2015, que permaneceu 14 rodadas entre os quatro primeiros lugares. Naquele ano, o Leão da Ilha terminou a competição na 6ª colocação, com 59 pontos.

A melhor campanha de um time do Nordeste nos pontos corridos foi a do Vitória, em 2009, que também fez 59 pontos e ficou em 5º. Na ocasião, o Rubro-Negro Baiano ficou 12 vezes no G-4, enquanto o Ceará de 2010 esteve 10 rodadas. (VEJA LISTA COMPLETA ABAIXO)

CONSTÂNCIA INÉDITA

Legenda: Fortaleza vem embalado no Brasileirão Foto: Kid Jr/SVM

O que chama atenção, também, é como o Fortaleza se mantém constante no Brasileirão. O Tricolor está na parte de cima da tabela desde o começo do campeonato, e por isso mesmo é, desta atual edição, a equipe que mais se manteve no topo. É uma companha consistente.

Esta regularidade é inédita para o futebol nordestino. Jamais um clube da Região terminou a 27ª rodada no G-4, muito menos se mantendo lá por várias rodadas consecutivas.

Historicamente, os melhores momentos dos clubes, em termos de classificação, são registrados no início da competição. Tanto é que, antes do Fortaleza, nenhum outro time do Nordeste havia terminado uma rodada de 2º turno no G-4.

O Fortaleza 2021 não é "cavalo paraguaio". Não é "fogo de palha".

É quebrador de recordes, e pode chegar ainda mais longe.

Times nordestinos no G-4 da Série A

2006

Nenhuma rodada com time nordestino no G-4

2007

Sport - 1ª = 1 rodada

2008

Náutico - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª = 6 rodadas

Vitória - 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª = 7 rodadas

2009

Vitória - 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 14ª = 12 rodadas

Náutico - 2ª, 3ª e 4ª = 3 rodadas

2010

Ceará - 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª = 10 rodadas

2011

Nenhuma rodada com time nordestino no G-4

2012

Nenhuma rodada com time nordestino no G-4

2013

Vitória - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 12ª = 8 rodadas

Bahia - 10ª e 11ª = 2 rodadas

2014

Bahia - 4ª = 1 rodada

Sport - 5ª e 10ª = 2 rodadas

2015

Sport - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 14ª, 15ª e 16ª = 14 rodadas

2016

Nenhuma rodada com time nordestino no G-4

2017

Bahia - 1ª = 1 rodada

2018

Sport - 10ª = 1 rodada

2019

Ceará - 1ª = 1 rodada

2020

Sport - 1ª = 1 rodada

Bahia - 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª = 5 rodadas