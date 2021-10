Vojvoda confirma Fortaleza com força total e sem desistir contra Atlético-MG: 'máximo que nós temos'

O Fortaleza ganhou um novo espírito ao se recuperar da derrota pesada contra o Atlético-MG, no meio de semana, pela Copa do Brasil. O time venceu com autoridade o Athletico-PR, neste sábado (23), no Castelão, e mostrou que o revés não abalou o estado da equipe.

Em entrevista após a vitória, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou o espírito tricolor e a conquista de mais pontos importantes no Brasileirão.

"Fortaleza fez uma partida com muita personalidade. Nós tivemos a vantagem de jogo logo no primeiro minuto. Conseguimos três finalizações em 6, 7 minutos. Três pontos muito valiosos para nossos objetivos...Hoje demonstrou que a derrota foram circunstâncias do futebol. A recuperação anímica do time não esteve em dúvida", disse.

Força máxima

Perguntado sobre a possibilidade de utilizar time alternativo contra o Galo, nesta quarta-feira (27), às 21h30, tendo em vista a dificuldade do resultado, e o atual momento na Série A, Vojvoda rechaçou a 'economia de energia' e mostrou que ainda acredita na virada do resultado.

"De torcida eu espero o apoio no momento que o time necessita. E do time eu espero essa vontade de sair ao campo para ganhar a partida. Sempre confiando nos meus atletas. Em momentos difíceis, eles demonstraram que tem uma mentalidade muito forte. Agora é descansar e pensar em quarta-feira. Partida muito importante para o clube, para elenco e para mim".

Segundo o argentino, o melhor time possível para o Fortaleza, tendo em vista as lesões de Crispim e Pikachu, que ainda serão avaliadas pelo departamento médico do clube, será colocado em campo contra Atlético-MG.

"Como sempre. O máximo que nós temos para quarta-feira. Enfrentamos todas as partidas com máxima responsabilidade e com máxima motivação, seja Copa do Brasil. Nós fizemos o mesmo com Campeonato Cearense. Profissional tem que ter essa mentalidade de afrontar cada partida como a mais importante", respondeu.