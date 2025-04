Em clima de despedida no Real, Ancelotti despista sobre futuro no Brasil: 'Só após a temporada'

Principal favorito para assumir o comando da seleção brasileira após demissão de Dorival Júnior, o italiano Carlo Ancelotti mais uma vez despistou sobre o assunto. Mas sua coletiva deste sábado, antes de jogo no Campeonato Espanhol, parecia uma despedida do clube merengue. O técnico frisou estar amparado pelo presidente Florentino Pérez, ao mesmo tempo em que agradeceu o grupo pelos títulos no clube.

Tentando resgatar o ânimo após queda na Liga dos Campeões com duas derrotas para o Arsenal, por 3 a 0 e 2 a 1, Ancelotti tentava mostrar que ainda tem foco para buscar o título do Espanhol e da Copa do Rei. Mas as falas pareciam de alguém já preparado para a saída.

"Florentino Pérez está me mostrando ainda mais apoio e amor agora do que quando as coisas vão bem", disse Ancelotti, um tanto cabisbaixo e questionado se estaria em seus últimos jogos na direção do clube merengue. "Avaliaremos o futuro no final da temporada, não agora. Brasil? Não discuto meu futuro agora. Foco total nos dois títulos que faltam", afirmou.

As críticas foram pesadas sobre a equipe e o treinador após as apresentações ruins diante do Arsenal. E Ancelotti apareceu como um escudo ao elenco neste sábado. "Me parece errado questionar a qualidade de um clube que conquistou quase 30 troféus nos últimos 10 anos", frisou, revelando conversa com o elenco.

"Conversamos com o clube e com os jogadores. Estamos todos magoados com o que aconteceu. A Liga dos Campeões é a competição mais importante, mas não é a única. Isso é futebol, nem sempre se ganha", advertiu.

O agradecimento ao grupo, porém, foi a principal mostra que Ancelotti deve estar vivenciando os últimos dis em Madri. Além do interesse da seleção brasileira, o técnico tem sondagens para assumir a Roma.

"Quero agradecer a todos esses jogadores, pois eles me deram a chance de ganhar duas Ligas dos Campeões em quatro anos", agradeceu o treinador, depois tentando buscar uma último ânimo na reta final da temporada. "Eu me diverti muito com eles e ainda me divirto. Temos que estar juntos, pois ainda temos dois títulos, temos que ir em busca deles."