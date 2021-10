Atlético-MG x Fortaleza pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Na semana do aniversário de 103 anos, o Fortaleza tem a chance de começar a escrever um dos mais importantes capítulos em sua história. Quando pisar no gramado do Mineirão, às 21h30min desta quarta-feira (20), para enfrentar o Atlético-MG, o Tricolor poderá começar a transformar em épica uma temporada que já é fantástica, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

inter@

Será o terceiro jogo entre as equipes na temporada. Até aqui, uma vitória para cada lado, e curiosamente, apenas os visitantes se deram bem. No primeiro turno da Série A, o Fortaleza venceu no Mineirão, por 2 a 1, e o Galo deu o troco no jogo de volta, por 2 a 0, no Castelão.

Chegar entre os quatro melhores times da competição dá uma dimensão de como o trabalho do Fortaleza tem sido sólido em 2021, já que o time está também na 3ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo a equipe que mais rodadas ficou no G-4.

Na Copa do Brasil, o Fortaleza é o único semifinalista que está desde a 1ª fase. Adversário do Leão, o Atlético-MG entrou já na 3ª fase, por disputar a Libertadores. O mesmo vale para Flamengo e Athletico-PR, que fazem a outra semifinal.

Dinheiro em jogo

Além da possibilidade de disputar um dos títulos mais relevantes do Brasil, o aspecto financeiro também pesa bastante. Quem passar de fase já garante, no mínimo, R$ 23 milhões (premiação ao vice-campeão).

Até aqui, o Fortaleza já tem acumulado R$ 17,2 milhões em cotas de participação na competição.

Como chegam

Legenda: David e Nathan Silva são ausências certas para o jogo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Atlético-MG e Fortaleza chegam para esta decisão vindos de resultados distintos. O Galo perdeu para o Atlético-GO, por 2 a 1, no último domingo (17), enquanto o Tricolor venceu a Chapecoense, pelo mesmo placar, no dia anterior.

Além disso, os dois técnicos terão ausências para o duelo. Cuca não poderá contar com a dupla de zaga titular, já que Nathan Silva, que já disputou a competição pelo Atlético-GO, está vetado. Savarino, Diego Costa e Eduardo Vargas são dúvidas.

No lado do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto nem o meia Lucas Lima, que já atuaram por outras equipes no torneio. No ataque, David está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é outra baixa.

Caminhos até a Semi

Legenda: Pikachu e Henríquez comemoram gol do Fortaleza contra o São Paulo Foto: Kid Júnior/ SVM

Os dois times passaram por caminhos bem distintos até aqui. O Fortaleza tem oito jogos, com sete vitórias e um empate, enquanto o Atlético-MG tem seis partidas, com cinco triunfos e apenas um revés.

O Tricolor vem desde a primeira fase e eliminou Caxias-RS, fora de casa, em jogo único, ao vencer por 1 a 0; Ypiranga-RS, também em uma única partida e também por vitória simples; Ceará, já em duelo de ida e volta, após empate em 1 a 1 e vitória por 3 a 0; CRB, depois de duas vitórias, por 2 a 1 e 1 a 0; e São Paulo, após empate em 2 a 2 no Morumbi e triunfo por 3 a 1, no Castelão.

Já o Galo superou o Remo na 3ª fase, após duas vitórias, por 2 a 0 e 2 a 1; contra o Bahia, venceu por 2 a 0 e depois perdeu por 2 a 1, mas avançou; e por último, contra o Fluminense, teve duas vitórias para chegar na semi, por 2 a 1, no Engenhão, e 1 a 0, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Brasil - Semifinal

Data: 20 de outubro de 2021

Hora: 21h30min

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Escalações

Atlético-MG

Everson; Mariano (Guga), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernandez; Zaracho, Keno e Hulk. Técnico: Cuca

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda