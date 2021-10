Fortaleza vence Athletico-PR na Arena Castelão e assume vice-liderança da Série A

O Fortaleza não tomou conhecimento do Athletico-PR, aplicou 3 a 0 na Arena Castelão, neste sábado (23), e assumiu a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Lucas Lima, Yago Pikachu e Robson marcaram os gols da partida.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo pela Série A no sábado (30), às 21h (horário de Brasília), contra o América-MG, pela 29ª rodada. Antes, o Fortaleza enfrenta o Atlético-MG, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.

O jogo

Avassalador no início do 1° tempo, o Fortaleza não tomou conhecimento do Athletico-PR e abriu vantagem aos 50 segundos, após Lucas Lima acertar o ângulo do goleiro Bento. Aos 6, Yago Pikachu arriscou de fora da área, acertou o canto, e ampliou o marcador para o Tricolor do Pici.

A vantagem construída logo no início deu tranquilidade para o Fortaleza administrar a partida. O Athletico-PR, desfalcado dos seus principais jogadores, chegou próximo ao gol de Marcelo Boeck apenas uma vez, quando Zé Ivaldo cabeceou e o arqueiro defendeu.

O ímpeto tricolor seguiu ao longo da etapa inicial. Aos 36 minutos, Robson recebeu no meio, dominou e finalizou à esquerda do gol de Bento. No minuto seguinte, aos 37, Yago Pikachu arriscou novamente de fora da área, mas dessa vez o arqueiro paranaense defendeu. Antes do apito final, aos 48, Crispim – que entrou no lugar de Pikachu lesionado – acertou a trave do Athletico-PR.

Estatísticas do 1° tempo

Posse de bola: 56% (FOR) x 44% (ATL)

Finalizações: 9 (FOR) x 4 (ATL)

Finalizações no gol: 4 (FOR) x 1 (ATL)

Escanteios: 2 (FOR) x 5 (ATL)

Faltas: 7 (FOR) x 10 (ATL)

Cartões amarelos: 0 (FOR) x 2 (ATL)

Desarmes: 8 (FOR) x 5 (ATL)

Interceptações: 5 (FOR) x 8 (ATL)

Cortes: 9 (FOR) x 6 (ATL)

Legenda: Lucas Lima marcou o 1° gol do Fortaleza na partida Foto: Kid Júnior / SVM

Segundo tempo

O domínio tricolor persistiu na etapa final. Com o controle da partida, dominava as ações. O Athletico-PR, por sua vez, assistia o Fortaleza jogar.

Sem tantas chances claras durante o 2° tempo, a equipe de Juan Pablo Vojvoda aproveitou a única que teve: Robson recebeu cruzamento de Lucas Limas, aos 15 minutos, e cabeceou sem chances para Bento, marcando o 3° do Fortaleza na partida.

Com uma postura mais reativa, visando a preservação dos atletas e a administração do resultado, o Fortaleza buscava as escapadas em velocidade para agredir o Athletico-PR. Aos 23 minutos, Lucas Lima arriscou da meia-lua, mas a bola desviou na marcação e saiu. Aos 27, Jussa recebeu em profundidade pelo lado esquerdo e finalizou direto, para boa defesa de Bento.

A melhor oportunidade do Athletico-PR saiu dos pés de Fernando Canesin, aos 40 minutos, após receber na direita e finalizar para defesa de Boeck, e de Pedro Rocha, aos 41, ao cabecear na primeira trave e ser travado pelo arqueiro tricolor.

Estatísticas gerais da partida

Posse de bola: 54% (FOR) x 46% (ATL)

Finalizações: 16 (FOR) x 13 (ATL)

Finalizações no gol: 7 (FOR) x 4 (ATL)

Escanteios: 4 (FOR) x 9 (ATL)

Faltas: 13 (FOR) x 12 (ATL)

Cartões amarelos: 2 (FOR) x 2 (ATL)

Desarmes: 18 (FOR) x 9 (ATL)

Interceptações: 7 (FOR) x 11 (ATL)

Cortes: 19 (FOR) x 11 (ATL)

Legenda: Robson marcou o 3° gol do Fortaleza diante do Athletico-PR Foto: Kid Júnior / SVM