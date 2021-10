Fortaleza x Athletico-PR: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Virar a página e focar no principal objetivo da temporada. É esse o desafio do Fortaleza quando pisar no gramado da Arena Castelão, às 19h15min deste sábado (23), para enfrentar o Athletico-PR, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor tem a missão de deixar no passado a pesada goleada sofrida para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. E também de demonstrar ao torcedor maturidade para mostrar que o resultado da última quarta-feira (20) não vai interferir na Série A, onde a equipe segue firme na luta por uma vaga na Copa Libertadores via Brasileirão.

Atualmente na 4ª colocação, com 45 pontos, o Leão do Pici tem quase 90% de chances de conquistar a vaga para a principal competição do continente. Vitória sobre o Furacão consolida ainda mais o Fortaleza no topo da tabela, encaminhando a classificação.

Onde vai passar

O jogo entre Fortaleza X Athletico-PR não terá transmissão de televisão na cidade de Fortaleza. Fora do Estado, a TNT transmitirá a partida. No entanto, todos os detalhes você pode conferir no Diário do Nordeste, que traz a transmissão da Rádio Verdes Mares.

inter@

Retornos importantes

Legenda: Atacante David está de volta ao time Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá retornos importantes para esta partida. No meio de semana, ele não pôde contar com o atacante David (suspenso), o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima (ambos já haviam atuado na competição por outras equipes). Os três voltam a ficar disponíveis, inclusive David e Benevenuto retomarão a titularidade.

Por outro lado, a baixa fica por conta do lateral-direito/zagueiro Tinga. Ele ficou fora do duelo contra o Galo por conta de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, segue em tratamento e deverá continuar em recuperação. Daniel Guedes deve ser mantido na equipe titular.

Furacão reserva

Legenda: Alberto Valentim relacionou 20 atletas para o duelo deste sábado (23) contra o Fortaleza Foto: José Tramontin/athletico.com.br

De olho na semifinal da Copa do Brasil, o Athletico-PR veio até a capital cearense sem seus principais jogadores. Ao todo, o técnico Alberto Valentim relacionou 20 atletas, mas os titulares foram poupados.

Dentre as ausências do clube paranaense estão o goleiro Santos, os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, além dos meio-campistas Nikão e Terans e o atacante Renato Kayzer. De acordo com o Athletico, não há atletas suspensos por cartão.

Além dos jogadores preservados, o comandante rubro-negro não poderá contar com o volante Richard (afastado por ato de indisciplina), o lateral-esquerdo Nicolas (lesão na coxa), o zagueiro Lucas Halter (lesão no pé esquerdo) e o atacante Matheus Babi (lesão no joelho). Os dois últimos jogadores só retornam ao time em 2022.

No Brasileirão, o Athletico ocupa atualmente o 10º lugar, com 34 pontos. Além da semifinal da Copa do Brasil, o time paranaense também está na final da Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Data: 23 de outubro de 2021

Hora: 19h15min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Escalações

Fortaleza

Felipe Alves; Daniel Guedes, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR

Bento; Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nico Hernández; Khellven, Erick, Christian e Abner Vinícius; Carlos Eduardo, Bissoli e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim