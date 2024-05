Cerca de 30 cidades no Maranhão estão em situação de emergência devido às chuvas

As chuvas que atingiram o Maranhão nos últimos dias provocaram a cheia de rios e riachos, fazendo com que 30 municípios decretassem situação de emergência. As informações são do g1.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, até esta quarta-feira (8), somente o município de Santa Inês decretou estado de calamidade pública. Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909 desalojadas no Maranhão.

As famílias afetadas estão sendo auxiliadas pelas coordenadorias municipais da Defesa Civil. As equipes atuam na retirada de pessoas das áreas de risco e na distribuição de refeições, fornecidas pela rede de Restaurantes Populares do Governo do Estado.

Veja também País Cavalo 'caramelo' é resgatado após ficar ilhado em telhado em Canoas (RS) País Mãe que procura bebê gêmea desaparecida diz que filha pode estar em hospital de Porto Alegre

Áreas de risco

A orientação da Defesa Civil do Maranhão é que, em situações de chuvas intensas, a população mantenha distância segura de trechos afetados e/ou em que o solo esteja encharcado, o que aumenta o risco de desmoronamentos ou deslizamentos.

O órgão também orienta que ao verificar riscos de alagamentos na cidade, deve-se procurar as autoridades de defesa como Corpo de Bombeiros e a própria Defesa Civil, por meio dos telefones 193 e 199, informando quais são as áreas afetadas pelas cheias. Além disso, a Defesa Civil recomenda que: