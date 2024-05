Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará destaca novo Estatuto do clube | CearáCast

O futuro do Alvinegro de Porangabuçu foi pauta no episódio do CearáCast desta semana. O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Gonçalves Santos, concedeu exclusiva ao podcast e destacou o cronograma da votação do novo estatuto do clube. O bate-papo teve comando de Samuel Conrado ao lado do reporter do Sistema Verdes Mares, Vladimir Marques.

O debate no Deliberativo do Ceará segue a todo vapor, direito de voto para o sócio torcedor para as eleições da diretoria executiva do clube e a possibilidade de remuneração para os diretores. Herbet avaliou ainda a disputa política interna no Vozão. Segundo o mesmo, a ideia é deixar o Ceará cada vez mais transparente para sua torcida.

O CearáCast vai ao ar toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, canal 22.1. O episódio fica disponível no Youtube do Jogada SVM e passa também na programação da Verdinha FM 92.5.

ASSISTA AO CEARÁCAST