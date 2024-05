Fortaleza libera check-in para jogo contra o Botafogo; venda de ingressos inicia nesta sexta-feira

O Fortaleza liberou o check-in para o jogo contra o Botafogo, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no domingo (12), às 16 horas no Castelão. Com valores a partir de R$ 20,00, a venda de ingressos estará disponível a partir desta sexta-feira (10).

O torcedor poderá comprar ingressos a partir das 9 horas da manhã desta desta sexta-feira (10). Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estarão à venda a no Leão Tickets e nas lojas físicas, mediante a disponibilidade.

Para sócio acompanhante, o valor do ingresso é a partir de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) com acesso ao setor Superior Sul. Acesse o Leão Tickets ou vá até as Lojas Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 ou Paixão Tricolor.

Confira os valores:

- Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

- Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.