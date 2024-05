Mancini comenta mudanças nos titulares contra o Operário: 'Optamos por descansar alguns atletas'

O Ceará empatou com o Operário-PR pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As equipes se enfrentaram na tarde deste domingo (19), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná. Após o confronto, o técnico do Ceará, Vagner Mancini, que entrou para o confronto com várias alterações, em relação aos últimos jogos, explicou o motivo das mudanças e analisou o resultado conquistado.

“Acho que foi um placar justo pelo que as equipes fizeram. O Ceará teve algumas boas oportunidades ao longo do jogo, assim como o Operário. […] Tivemos 8 atletas que não vinham jogando e entraram hoje. É uma mudança significativa e isso, de certa forma, poderia impactar naquilo que montamos como estratégia para o jogo. Perdemos algumas oportunidades, mas acho que foi um bom resultado” Vágner Mancini Técnico do Ceará

Ainda sobre as alterações nos onze iniciais, o treinador do alvinegro de Porangabussu explicou alguns pontos que lhe fizeram entrar com um time modificado desde o início do confronto.

“Fizemos algumas alterações para que mantivéssemos o nível energético da equipe, exatamente para que pudéssemos duelar da forma que foi a partida. Optamos por dar uma 'descansada' em alguns atletas, para que não tivéssemos nenhum risco de lesão. E, curiosamente, tivemos um atleta (Matheus Felipe) que entrou no segundo tempo, para jogar menos tempo, e acabou sentindo uma lesão e sendo substituído. Isso é fruto dessa sequência de jogos dificílimos que estamos tendo”

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: