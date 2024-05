Kobayashi cobra melhor postura do Ferroviário na Série C; 'temos que trabalhar'

O Ferroviário perdeu para o ABC por 4 a 0, na noite deste domingo (19), em jogo da quinta rodada da Série C do Brasileiro. As equipes se enfrentaram no estádio Presidente Vargas. O técnico Paulinho Kobayashi, que estava fazendo sua reestreia pelo Ferrão, cobrou uma melhor postura do time na competição.

“Temos que trabalhar e ter a humildade de entender que precisa mudar. Não podemos achar que está tudo bem. O que passou, passou, agora temos que mudar o quadro e o que a gente achava que dava para consertar. Vamos assumir nossas culpas, eu me coloco na frente, mas temos que tomar atitude e mudar. Não adianta dar sequência ao trabalho e cavar um poço para mim mesmo. Para mim não faz sentido. Tenho que mudar, fazer a diferença e deixar o Ferroviário onde deixei ano passado, no mínimo na Série C” Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário

Sobre a partida, o treinador do Tubarão da Barra falou sobre o impacto sentido após o primeiro gol do time potiguar.

“Faltou concentração depois que tomou o gol, eles aproveitaram nossas atitudes. Nossa equipe trouxe a memória da última derrota e baixou a guarda. Temos que trabalhar o psicológico desses jogadores para não baixarem quando estiverem em desvantagem. Temos que trabalhar bastante. O ABC também perdeu em casa e veio e ganhou da gente. Precisamos de foco. Para mudar isso, apenas com trabalho, treino, trazendo algumas peças e mudando essa atitude”, disse Kobayashi.

Com o resultado, o Ferroviário caiu para 18º na tabela. O time coral tem um empate e três derrotas na competição. O próximo duelo será contra o Floresta, no dia 28 de maio (terça-feira), às 20 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.