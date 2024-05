Vasco tem retornos para jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil; veja provável escalação

O Vasco poderá contar com o volante Hugo Moura e com o meia-atacante Adson na partida decisiva contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil 2024. Os jogadores, que passaram por problemas de suspensão e lesão, respectivamente, devem ser relacionados para a partida.

Hugo Moura havia sido desfalque no time do Vasco na última partida, contra o Vitória, pela Série A do Brasileirão, por conta de suspensão. Depois de cumprir esta suspensão, ele volta a ficar à disposição do interino Rafael Paiva.

Legenda: Hugo Moura, jogador do Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco

Já o meia-atacante Adson era tratado como dúvida para enfrentar o Fortaleza depois de sofrer dores no joelho no jogo contra o Vitória. O jogador conseguiu se recuperar, treina com o restante do elenco e deve ser também relacionado.

Com Jair e Paulinho ainda tratando lesões no departamento médico, Rafael Paiva deve levar o Vasco a campo com: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Galdames, Payet, Adson, David e Vegetti.

Vasco e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (21), às 21h30 de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.