Ceará chega ao sexto jogo seguido sem vencer e vive pior sequência na temporada; veja números

A derrota por 1 a 0 para o CRB na noite desta quinta-feira (2) marcou o sexto jogo consecutivo do Ceará sem vitória. A equipe foi derrotada pelo time alagoana no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A última vitória conquistada pelo Alvinegro de Porangabuçu aconteceu no dia 27 de março, quando o Vovô venceu o Itabaiana por 2 a 1, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Facundo Castro e Erick Pulga marcaram os gols do Ceará naquela oportunidade.

Legenda: Facundo Castro em Ceará x Itabaiana Foto: Kid Júnior/SVM

Desde então, foram seis jogos disputados, com três empates, sendo dois pelo Campeonato Cearense e um pela Série B do Brasileirão, e três derrotas, sendo uma pela Copa do Nordeste, uma pela Série B do Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.

SEQUÊNCIA NEGATIVA DO CEARÁ

Fortaleza 0-0 Ceará | 30/03 | Campeonato Cearense Ceará 1-1 Fortaleza | 06/04 | Campeonato Cearense Sport 2-1 Ceará | 10/04 | Copa do Nordeste Ceará 1-1 Goiás | 20/04 | Série B Mirassol 3-2 Ceará | 29/04 | Série B CRB 1-0 Ceará | 02/05 | Copa do Brasil

Esta é também a pior sequência de resultados da equipe comandada por Vagner Mancini na atual temporada. Até então, o clube havia ficado no máximo durante cinco jogos sem vencer, entre os dias 11 de fevereiro e 6 de março.

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira (6), quando enfrenta o próprio CRB, em casa, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão 2024. A partida acontece no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), às 19h de Brasília.