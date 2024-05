Tinga lamenta empate do Fortaleza com Vasco no Castelão: 'Não fomos eficientes'

O lateral-direito Tinga lamentou o empate sem gols do Fortaleza contra o Vasco no Castelão, nesta quarta-feira pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. O defensor afirmou que o Leão mandou no jogo, mas não foi eficiente para marcar gols. Com o empate em Fortaleza, a decisão da vaga ficou para o jogo de volta, no Rio de Janeiro, no dia 21 em São Januário.

"Futebol é incrível né? A gente mandou no jogo, tivemos mais de vinte oportunidades, mas não fomos eficientes. A bola pune. Temos que tomar muito cuidado agora. O Vasco é um grande adversário, ainda mais em São Januário, será um jogo muito dificil, mas temos que continuar o nosso trabalho. Temos que fazer nosso jogo, ter posse, rodar a bola e ser eficientes para grande resultado, buscar a classificação. É ter os pés no chão, com humildade, descansar e esperar o jogo de volta. Vamos ter uma maratona de jogos pela frente, precisamos de todos", disse ele.

Próximo jogo

O Leão volta a jogar no dia 4 de maio, às 16 horas, na Neo Química Arena, contra o Corinthians, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.