Gramado da Arena Castelão recebe nova vistoria da Conmebol; Veja imagens

O gramado da Arena Castelão recebeu a vistoria de um técnico da Conmebol nesta quinta-feira (9). Com reforços nos serviços de manutenção em pleno andamento, a partir do intervalo de 11 dias sem jogos, negociado junto aos clubes cearenses, a entidade fez a vistoria após vetar o estádio para jogos da Sul-Americana.

Durante a avaliação, são feitos testes de tração, umidade, altura da folhagem, temperatura, compactação e tamanho da raiz, checagem dos equipamentos utilizados na manutenção do campo, além das medidas e marcações dentro e fora das quatro linhas. Com os resultados obtidos nos testes, a Conmebol deverá expedir um novo parecer para definir se a partida entre Fortaleza e Sportivo Trinidense será realizada na Arena no próximo dia 29. O documento é encaminhado ao clube mandante da partida.

Veja imagens

Legenda: Conmebol fez vistoria no Castelão nesta quinta-feira (9) Foto: Ascom SOP e Sesporte

A visita foi acompanhada pelo secretário do Esporte, Rogério Pinheiro; o superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira; o diretor de Marketing da Federação Cearense de Futebol, Biriba do Vale; além de comitiva do Fortaleza Esporte Clube, composta pelos diretores de Operações, Renato Barbosa e Tiago Ayres, e do executivo Marcelo Boeck.

Manutenção do gramado

Equipes de manutenção entraram em campo logo após a partida entre Fortaleza e Vasco, na quarta-feira (1°), pela Copa do Brasil, ainda no período noturno. O cronograma prevê uma série de procedimentos, como adubações granular e foliar regulares, cortes e irrigações, esta última considerando o volume diário de precipitações que ocorrem de forma mais intensa desde fevereiro.

Para os espaços mais afetados, a exemplo das pequenas áreas sul e norte, além da área próxima ao banco de reservas e comissão técnica, foi decidido pelo replantio em rolos.

As atividades são coordenadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), por meio da Campanelli, empresa que fica responsável pelos cuidados com o gramado da Arena.

Nesta temporada, desde 20 de janeiro, foram contabilizados 25 jogos na Arena Castelão por seis diferentes competições: Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro - Séries A e B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Veto da Conmebol

O veto foi concedido no dia 26 de abril, após a vitória tricolor por 4 a 2 contra o Boca Juniors-ARG, pela Sula. Para desgastar menos o campo, duas partidas foram repassadas para o estádio Presidente Vargas (PV): Ceará x CRB, que ocorreu na última segunda-feira (6), e Fortaleza x Athletico-PR, marcado para o dia 16.

Um grupo de trabalho com participação do Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e da Sesporte, além dos clubes e da Federação Cearense de Futebol (FCF) foi criado para adoção de medidas com foco no campo.

O próximo jogo do Fortaleza na Copa Sul-Americana será em 29 de maio, contra o Sportivo Trinidense-PAR, pela 6ª e última rodada da fase de grupos. No momento, após quatro jogos, o time cearense é o líder do Grupo D com nove pontos, seguido do Boca Juniors-ARG, com sete somados.