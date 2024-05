Pedro Rocha lamenta goleada sofrida pelo Fortaleza na altitude da Bolívia: ‘a gente sentiu muito’

O Fortaleza foi goleado pelo Nacional de Potosí-BOL por 4 a 1, nesta quarta-feira (8), na Bolívia, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Um dos atletas em campo, o atacante Pedro Rocha avaliou que a altitude de 3.900 metros do estádio Estádio Víctor Agustín Ugarte impactou no desempenho tricolor.

“A gente sabia que seria um jogo muito difícil. A gente veio com o pensamento de definir a classificação, mas tinha noção da dificuldade que ia enfrentar. Todo mundo foi guerreiro, foi valente e lutou, mas a gente sabia da dificuldade da altitude. Dentro de campo, a gente sente muito”, afirmou.

O Nacional de Potosí-BOL largou na frente com gol de Callejo, o Fortaleza deixou tudo igual com Lucero, mas depois sucumbiu ao rival boliviano, que ampliou com Proust, Saulo Guerra e Álvarez.

Com o resultado, o time cearense segue na liderança do Grupo D, com nove pontos. O Boca Juniors-ARG surge na vice-liderança, com sete, enquanto Nacional de Potosí-BOL tem quatro, e o Sportivo Trinidense-PAR soma três. O próximo compromisso leonino é na próxima quarta (15), quando visita os argentinos em La Bombonera, às 21h (de Brasília) - jogo decisivo pela 1ª posição.

