Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza para o Potosí na Sul-Americana: 'não conseguimos jogar'

O Fortaleza foi derrotado pelo Nacional Potosí na noite desta quarta-feira (8), em jogo da Copa Sul-Americana. Com o placar de 4 a 1, o time boliviano encerrou a sequência de invencibilidade do Tricolor do Pici na temporada e na competição. Callejo, Proust, Guerra e Álvarez marcaram para os donos da casa, enquanto Lucero descontou para o Leão. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a partida.

"O balanço é negativo. Quando se perde, e desta maneira, não se encontra neste momento algo para destacar. Igualmente é difícil jogar com esta altitude. Mas, bom, foi uma má partida da equipe no geral e, por isso, não conseguimos jogar", disse o técnico.

"No momento que tivemos para marcar, não fizemos. O adversário soube aproveitar sua condição física, principalmente, sua adaptação a esta altitude. E nós não podemos, em momentos importantes, converter", completou.

O Fortaleza volta a campo contra o Botafogo no domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro. Na Sula, o próximo desafio será diante do Boca Juniors, no dia 15 de maio, às 21 horas.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: