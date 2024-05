Debaixo de chuva, Iguatu perde para Treze por 3 a 0 na Paraíba

Sob forte chuva e com o gramado do Amigão encharcado, o Iguatu foi derrotado pelo Treze-PB por 3 a 0, na tarde deste domingo (19). Com o resultado, o Galo da Borborema se isolou na liderança do Grupo A3 da Série D, com 12 pontos, enquanto o Azulão se manteve na vice-liderança, com 7 pontos.

Os donos da casa saíram na frente aos 32 minutos, em cobrança de pênalti batida por Wallace Pernambucano. O próprio camisa 9 havia sofrido a penalidade, pois o árbitro da partida entendeu que o zagueiro Júlio Nascimento puxou a camisa do atacante em uma bola cruzada para a grande área do Iguatu.

Depois que o placar foi aberto, uma forte chuva começou a cair em Campina Grande e rapidamente encheu o gramado de poças d’água, mas ainda assim o jogo foi reiniciado. Logo nos primeiros 15 segundos, após uma descida do Treze pela esquerda e uma bola cruzada que a zaga do Azulão afastou, Marquinhos arriscou de fora da área e ampliou o placar.

O jogo perdeu em qualidade com o gramado cheio de água e a bola parada virou a única possibilidade real de gols para as duas equipes. E foi o Treze que aproveitou um lance de escanteio, aos 5 minutos da segunda etapa, para marcar mais um.

Após cobrança de escanteio da direita, feito por Yamada, o zagueiro Rafael Castro cabeceou para baixo, a bola quicou no gramado e balançou a rede. O placar final estava sacramentado: 3 a 0.

Foi a segunda vitória elástica do Treze sobre uma equipe cearense. No fim de semana passado, o Galo havia goleado o Maracanã por 4 a 0.

No próximo final de semana, o time paraibano pega outro cearense, o Atlético-CE, enquanto Maracanã e Iguatu se enfrentam.