Resultado do jogo AS Roma x Genoa hoje, 19/5: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 19 de maio, em Roma, o jogo AS Roma x Genoa, terminou com o placar 1 - 0. A partida corresponde à 37ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AS Roma x Genoa

ROM 1 - 0 GEN Gols R. Lukaku 79' 15 Total de chutes 8 3 Chutes no gol 1 58% Posse de bola 0 411 Passes 99 88% Precisão de passe 249% 8 Faltas 7 0 Cartões amarelos 0 0 Cartões vermelhos 0 0 Impedimento(s) 1 5 Escanteio(s) 2

AS Roma 4-3-2-1 Mile Svilar, Zeki Çelik, Diego Llorente, Evan Ndicka, Angeliño, Edoardo Bove, Leandro Paredes, Bryan Cristante, Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku. Genoa 4-3-2-1 Josep Martínez, Alessandro Vogliacco, Koni De Winter, Johan Vásquez, Djed Spence, Morten Frendrup, Milan Badelj, Kevin Strootman, Aarón Martín, Caleb Ekuban, Mateo Retegui.