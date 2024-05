Com Brítez e Sasha como dúvida, Fortaleza pode ter até quatro desfalques para encarar Vasco

A delegação do Fortaleza seguirá para o Rio de Janeiro no início da tarde desta segunda-feira (20) para encarar o Vasco da Gama na terça (21), em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Para o duelo eliminatório, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter até quatro desfalques.

Uma baixa certa é a do atacante Renato Kayzer. Ele já defendeu o Criciúma na Copa do Brasil e por isso não pode jogar por nenhuma outra equipe no torneio. Outro desfalque provável deles é o meia Calebe. O camisa 10 do Leão está fora de combate há mais de 50 dias e no último boletim médico foi informado que ele segue tratando um edema na coxa esquerda.

Outros dois atletas também podem ficar de fora do jogo contra o Vasco por questões físicas ou médicas. São os casos de Lucas Sasha e Brítez. O volante estava em processo de transição após se recuperar de um estiramento no joelho direito. Nas imagens dos treinos do fim de semana, divulgadas pelo Fortaleza, ele aparece treinando com o restante do elenco.

Quanto ao zagueiro Brítez, deixou o jogo contra o Boca Juniors no intervalo, sentindo desconforto muscular e foi poupado dos treinos em campo do fim de semana, mas o Diário do Nordeste apurou que a tendência é que ele trabalhe normalmente na manhã desta segunda, antes da viagem para o Rio de Janeiro.

Os dois, portanto, são tratados como dúvida e a confirmação se eles serão ou não desfalques se dará no embarque, quando será possível observar quem está relacionado ou não para o duelo.