Brasil x Ucrânia pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário, palpites e onde assistir

A Seleção Brasileira entra em quadra nesta quarta-feira (2), pela Copa do Mundo de Futsal, às 12h (horário de Brasília), contra a Ucrânia, pela semifinal da competição. O confronto será disputado na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão. O Brasil é o maior vencedor em mundiais e foi campeão do torneio em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

Legenda: O Brasil faz campanha avalassadora e chega como favorito contra a Ucrânia Foto: Leto Ribas/CBF

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do: SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+.

Qual seu palpite para o jogo

Como chegam as equipes

Invicta, a Seleção Brasileira mostrou um grande poder ofensivo e uma defesa sólida. Chegou a semifinal depois de vencer Cuba (10 x 0), Croácia (8 x 1), Tailândia (9 x 1), Costa Rica (5x0) e Marrocos (3x1). Marcel exalta a campanha do Brasil mas alerta que o emocional tem impacto nessa reta final da competição.

“É complicado, sabemos que temos um pouco dessa vantagem de já estar acostumado com mais tipos de jogos assim, mas também é uma semifinal de Copa do Mundo, então a gente sabe que temos que estar muito focados, muito atentos. Eu acho que se a gente conseguir repetir o foco, a determinação, a constância que tivemos no jogo contra o Marrocos, a gente tem grandes chances de sair com a classificação”, finaliza.

O técnico Marquinhos Xavier relembrou o recente confronto entre as duas equipes em uma data FIFA, onde a Ucrânia já havia mostrado seu potencial em um jogo físico e desafiador. Em abril deste ano, em um torneio amistoso na Lituânia, o Brasil venceu a Ucrânia por 7 a 2.

Nesse mundial, a seleção ucraniana se classificou em segundo lugar no Grupo C para as oitavas, quando derrotou a Holanda por 3 a 1 e avançou na competição. Nas quartas, a seleção ucraniana venceu a Venezuela por 9 a 4. É a segunda vez na história que a Ucrânia chega a uma semifinal. A primeira vez foi em 1996, quando perdeu para a Espanha, que avançou à final.

Legenda: O técnico Marquinhos Xavier analisou o confronto da Seleção Brasileira pelas semifinais de futsal Foto: Leto Ribas/CBF

“A Ucrânia é uma seleção muito competente com um jogo físico muito difícil. Chegaram a uma semifinal e com isso a gente tem que ter um nível de atenção ainda maior. O que a gente está trabalhando é justamente isso. A gente tem constância porque a intensidade já foi apresentada. Nós somos intensos e estamos tentando manter isso, independente do adversário que nós enfrentaremos. Queremos apresentar o que a gente trabalhou durante três anos nesse ciclo.”

FICHA TÉCNICA BRASIL X UCRANIA

Local: Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão

Data: 2/10/2024 (quarta-feira)

Horário: 12h (de Brasília)

