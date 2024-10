Bruno Ferreira lembra discussão com Mancini e exalta momento como titular: 'Oportunidade da vida'

O goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (2), em um momento especial de sua carreira, como goleiro titular do Ceará. Ele assumiu a titularidade após lesão grave de Richard no dia 15 contra a Chapecoense. e vem correspondendo, com boas atuações diante de Brusque e Vila Nova, duas vitórias recentes do Vovô.

Bruno, que chegou ao Ceará em 2022, está em seu segundo momento como titular, o primeiro foi em 2022 também devido a uma lesão de Richard, mas ele precisou superar uma discussão com Mancini no vestiário em jogo contra o Novorizontino.

"O Richard também se lesionou e entrei como titular e consegui fazer bons jogos. Mas aconteceu uma discussão no vestiário, todo mundo sabe. Eu pedi desculpa a ele, assumi o erro e ele optou em colocar o André no gol. Eu aceitei em uma boa. Depois o Richard voltou, machucou de novo e eu joguei os ultimos 2 jogos", disse ele.

Momento no Vovô

Vivendo um grande momento como goleiro titular do Ceará, Bruno Ferreira avaliou a resposabilidade de defender o time na reta final da Série B, com foco na luta pelo acesso.

"A responsabilidade gigantesca. Estamos na briga pelo acesso, e espero ajudar com boas atuações. Encaro com a oportunidade que Deus me deu, a oportunidade da vida. Quero ajudar ao máximo, conseguir as vitórias".

Sobre os dois jogos sem sofrer gols, Bruno Ferreira espera que contra o Sport, na segunda-feira (7), fora de casa, continue sem sofrer gols:

"Entrar em um jogo daquela forma complicado, eu estava um turno todo sem jogar. Temos um goleiro da qualidade do Richard e substtuir ele não é fácil. Espero mais uma vez ir bem e deixar a baliza zero".