Tarauacá, no Interior do Acre, registra tremor de terra pelo 2º dia consecutivo

Uma cidade do interior do Acre sofreu dois tremores de terra em dois dias seguidos. Os moradores de Tarauacá sentiram o primeiro estrondo nessa terça-feira (1º) e o segundo nesta quarta (2). Ambos os terremotos foram monitorados pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN).

O primeiro tremor teria sido registrado às 20h42 de terça, com magnitude preliminar de 2.2 na escala Richter, e o segundo teria sido às 4h21 desta madrugada, com 4.1 de magnitude. Ao g1, o geofísico Eduardo Menezes, do LabSis-UFRN, comentou que, recentemente, foram instaladas 11 estações de monitoramento entre o Acre, a Amazônia e Rondônia, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Universidade de Brasília (UnB), o que tem ajudado a monitorar os sismos na região.

O coordenador municipal da Defesa Civil de Tarauacá, João Luiz Melo Gonzaga, acredita que os terremotos tenham sido provocados pela proximidade da cidade com placas tectônicas de Nazca, localizada no Oceano Pacífico, a oeste da América do Sul, e da Sul-Americana, que abriga o continente da América do Sul e a parte oeste do Oceano Atlântico Sul. Além disso, a região também está próxima dos Andes.

"Tivemos em Tarauacá o maior terremoto que o Brasil já registrou. Há relatos em 1963 e em 1974. Em janeiro deste ano, tivemos um tremor também e, este mês, já são dois. Se a gente analisar a questão geológica, a cidade está próxima do encontro de placas tectônicas", ponderou o especialista ao g1.

Gonzaga disse ainda que foram registrados "pequenos danos" a residências do município, incluindo uma que teve o piso rachado e outras que tiveram quebradas suas janelas de vidro, mas não houve nenhuma vítima.

'Como se fosse uma bomba'

Um dos moradores da cidade, identificado como Fran Amauacas, relatou ao g1 que levantou da cama por volta de 4h15 desta madrugada e que, minutos depois, ouviu um som muito forte e sentiu um tremor. "Levantei do quarto e fui para a sala deitar na rede, porque estava muito quente. Deitei e, quando comecei a cochilar, senti aquele impacto. Ouvi um barulho bem forte como se fosse um estrondo, um acidente, um carro batendo em algum portão de ferro, como se fosse um impacto de uma bomba", narrou.

Ele disse ainda que a explosão se assemelhou ao que ele já viu em filmes. "A gente vê nos filmes, nas novelas, é mais ou menos parecido com aquele impacto de uma bomba. Levantei mais do que rápido, bem atordoado, fiquei meio que em estado de choque. [...] Chamei meu companheiro e a gente ficou bastante assustado. [...]", afirmou.