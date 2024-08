Vulcão lança coluna de cinzas de 8k de altura em erupção após terremoto na Rússia

O vulcão Shiveluch entrou em erupção após um terremoto de magnitude 7,0 na costa leste da Rússia e expeliu uma coluna de cinzas a quilômetros de altura, afetando a região oriental de Kamchatka. As informações foram divulgadas neste domingo (18) pela mídia estatal.

Segundo as produções jornalísticas locais, o vulcão Shiveluch fica a cerca de 450 quilômetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, cidade costeira com uma população de cerca de 180.000 habitantes.

Além da coluna de cinzas, houve também a liberação de um jorro de lava. "De acordo com avaliações visuais, a coluna de cinzas está subindo até 8 quilômetros acima do nível do mar", divulgou a TASS na manhã deste domingo (18). Até então, não há relatos de feridos.

Terremoto na Rússia

O epicentro do terremoto na Rússica foi registrado a cerca de 88 quilômetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, conforme o Serviço Geológico dos EUA (USGS), apresentando uma profundidade de cerca de 48 quilômetros.

Apesar da forte magnitude, nenhum grande dano teria sido causado, apontou a TASS. Os edifícios estão sendo analisados para possíveis danos.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA fez alerta de que "ondas perigosas de tsunami deste terremoto são possíveis a 300 km do epicentro ao longo das costas da Rússia". Entretanto, nenhum alerta de tsunami foi informado pelo Ministério de Emergências da Rússia.