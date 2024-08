'Peixe do juízo final', associado a desastres, é encontrado em praia da Califórnia; entenda a lenda

Um peixe-remo foi encontrado por mergulhadores em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 10 de agosto, segundo o jornal CBS News. Considerado extremamente raro, o animal é conhecido como "peixe do juízo final", e costuma ser visto em alguns lugares do mundo como um precursor de catástrofes naturais.

O peixe encontrado estava morto e media mais de três metros de comprimento. De acordo com informações divulgadas pela Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia, aparições da espécie são tão raras que, em mais de 120 anos, menos de duas dúzias de peixes-remo foram avistadas na região.

Segundo o periódico, esta espécie costuma viver na parte profunda das águas, longe da superfície, e se reproduz em áreas pouco exploradas por pesquisadores. Desta vez, o peixe estava nas margens da praia La Jolla Cove.

Ainda de acordo com o Instituto Scripps, a aparição do peixe-remo na superfície costuma ser uma indicação de que o animal está doente, morrendo ou desorientado.

Segundo o jornal O Globo, a "fama" de "precursor de desgraças" vem, em partes, da aparição de vinte destes animais em praias do Japão antes do terremoto de 2011, que vitimou quase 20 mil pessoas.

A crença afirma que o peixe poderia prever desastres por viver nas profundezas do mar e aparecer na superfície apenas quando algo está errado em seu habitat. Apesar de sua presença poder sinalizar algum desequilíbrio, não há nenhuma comprovação científica sobre a lenda.