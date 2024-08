Governo do Canadá pede para população se preparar para nova pandemia e alerta para novo vírus

O governo do Canadá alertou cidadãos para uma nova pandemia que pode estar se aproximando. A informação foi divulgada na segunda edição do Manual do Plano de Continuidade de Negócios para Surtos de Gripe e Doenças Infecciosas, lançado em junho desde, pelo Centro de Saúde e Segurança Ocupacional do Canadá. O material cita novo vírus hipotético que poderá desencadear mais problemas que a Covid-19.

No guia, o centro de saúde aponta aos empregadores algumas informações sobre como se preparar diante de uma nova pandemia, utilizando tendências da gripe pandêmica anterior. "Pode haver um número médio mais elevado de infecções e mortes em grupos etários diferentes dos que normalmente vemos durante as épocas anuais de gripe", diz o manual.

Além disso, também aponta preparações possíveis em um cenário de surto de doença ou pandemia que obrigue as pessoas a permanecerem em casa. O material cita perturbações como o abastecimento afetado, redução de trabalho e mudanças na procura do consumidor.

A estimativa aponta que uma futura pandemia poderá ter "duas ou três ondas, com cerca de três a nove meses de intervalo entre cada surto". O hipotético vírus citado pelo órgão canadense também pode ficar nestes ciclos até dois anos.

Nos Estados Unidos e outros países do hemisfério Norte, os casos de Covid-19 têm aumentado nas últimas semanas, ainda que sem alterações graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se o vírus continuar a se espalhar, novas mutações e infecções podem ser vistas.