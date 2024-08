Rússia retira milhares de pessoas da fronteira após ataques da Ucrânia

A Rússia começou a retirar, nesta quinta-feira (15), milhares de pessoas de cidades que ficam nas fronteiras do país, depois da Ucrânia avançar em território russo. O governo ucraniano anunciou que estabeleceu uma "administração militar" na região russa de Kursk. As informações são dos portais G1 e Uol.

Um ataque iniciado por milhares de militares ucranianos no dia 6 de agosto último, na fronteira ocidental da Rússia, foi considerado como a maior ofensiva a um território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

18 km de território russo, pelo menos, teriam sido conquistados pelas tropas ucranianas, até esta quinta-feira (15). Os militares contam com o apoio de drones, artilharia pesada e tanques de guerra.

O governo russo já teria retirado 200 mil habitantes da fronteira, em razão do avanço ucraniano. Países do Ocidente que apoiam a Ucrânia na guerra afirmaram que não tinham conhecimento da ofensiva. Entretanto, autoridades russas dizem que não acreditam nas declarações.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, afirmou, na última quarta-feira (14), que o avanço da sua tropa tem o objetivo de reabastecer um "fundo de troca" de prisioneiros de guerra entre os dois países.

O governo temporário em Kursk, segundo o comandante do Exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, foi estabelecido para "manter a lei" e "atender à população" local e será responsável por demandas diárias e logísticas do Exército e por garantir a segurança da área.

A Rússia já avançou cerca de 1.000 km do território da Ucrânia e controla 18% do país, desde que o invadiu, em 2022. Em resposta ao recente ataque ucraniano, o Ministério da Defesa da Rússia já afirmou que suas tropas também haviam tomado pontos importantes do território rival, nos últimos dias.