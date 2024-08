Ucrânia invade dezenas de cidades na Rússia; número de evacuados em Kursk chega a 121 mil

As tropas ucranianas assumiram o controle de 28 cidades na região de Kursk, na Rússia, informou o governador em exercício, Alexei Smirnov. As autoridades russas ordenaram nesta segunda-feira (12) novas retiradas de civis.

Segundo Smirnov, pelo menos 12 civis morreram e 121 ficaram feridos, incluindo dez crianças. A operação compreende uma área de 40 quilômetros de largura e 12 quilômetros de profundidade.

O governador afirma que 121 mil pessoas deixaram ou foram retiradas de Kursk até o momento. As autoridades de Belgorod também anunciaram evacuações de um distrito devido à situação "alarmante", apesar de os combates não terem chegado à região.

Veja também Mundo EUA ameaçam Oriente Médio com envio de submarino nuclear e mais um porta-aviões Mundo Usina nuclear de Zaporizhzhia é atingida por incêndio; Ucrânia e Rússia trocam acusações

ENTENDA O CONFLITO

Na última terça-feira (6), a Ucrânia lançou uma operação surpresa em grande escala na região russa de Kursk, que faz fronteira com o país. A operação aconteceu dois anos e meio após o início da ofensiva russa na ex-república soviética, após meses de retirada perante as forças de Moscou no front leste.

Este é o maior ataque de um exército estrangeiro em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Um funcionário do alto escalão da segurança ucraniana declarou no domingo que milhares de soldados ucranianos participam da operação, que visa "ampliar as posições no inimigo, infligindo perdas máximas [e] desestabilizando a situação na Rússia".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que a ofensiva em Kursk era "uma questão de segurança" para a Ucrânia, devido aos bombardeios russos em seu território. Ele também voltou a pedir aos países ocidentais a autorização para usar mísseis de longo alcance em território russo. "Deve-se forçar a Rússia à paz", ressaltou.