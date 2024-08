EUA ameaçam Oriente Médio com envio de submarino nuclear e mais um porta-aviões

Em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos voltam a intervir na região, ampliando a presença militar estadunidense. No último domingo (11), o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd J. Austin III, declarou que deve enviar um submarino nuclear e mais um porta-aviões.

A ordem foi feita após conversa de Lloyd J. Austin III com o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant. Conforme a CNN Brasil, o secretário estadunidense comentou que o porta-aviões USS Abraham Lincoln, equipado com caças F-35C, enviasse outra aeronave para a área de responsabilidade do Comando Central (Centcom). No local, já está posicionado outro porta-aviões, o Theodore Roosevelt.

Um submarino de mísseis guiados USS Georgia também será realocado para a região.

Veja também Mundo Bombardeio israelense contra escola em Gaza deixa mais de 90 mortos Mundo EUA negocia anistia para que Maduro deixe a presidência da Venezuela, diz jornal

Conflito com a Rússia

Nesta segunda-feira (12), os Estados Unidos alertaram o Irã sobre as consequências de armar a Rússia e afirmaram que foram informados de que Teerã fornecerá centenas de mísseis balísticos a Moscou.

"Estamos preparados para dar uma resposta rápida e severa se o Irã seguir em frente com a transferência de mísseis balísticos, o que, em nossa opinião, representaria uma escalada dramática no apoio do Irã à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". Vedant Patel Porta-voz do Departamento de Estado

Patel disse que os relatórios recebidos pelos Estados Unidos indicam um suposto plano do Irã de "entregar centenas de mísseis balísticos à Rússia". Os Estados Unidos já impuseram sanções aos fornecedores de drones iranianos para a Rússia.

Moscou recorreu a países sob sanções internacionais, incluindo a Coreia do Norte, em busca de equipamento militar para reforçar as suas operações na Ucrânia.