EUA negocia anistia para que Maduro deixa a presidência da Venezuela, diz jornal

Os Estados Unidos estão negociando a anistia ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A proposta é que o político encerre seu mandato em troca de perdão político, segundo uma reportagem publicada pelo The Wall Street Journal neste domingo (11).

Enquanto Maduro e seus principais tenentes enfrentam acusações do Departamento de Justiça norte-americano, três pessoas familiarizadas com o governo Biden afirmam que os EUA estão dispostos a conceder garantias para que o político deixe o poder.

Veja também Mundo Entregador encontra túnel de 220 metros e evita novo "roubo do século" em banco na Argentina Mundo Com cerimônia que propõe viagem pelo passado, presente e futuro, Paris encerra Jogos Olímpicos 2024

Uma das fontes disse que governo estadunidense colocou "tudo na mesa" para persuadir Maduro a sair antes do fim de seu mandato em janeiro. A negociação acontece após denúncias de fraude durante a eleição presidencial venezuelana, que aconteceu no mês passado.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

O presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, em meio a denúncias de fraude da oposição, que reivindicou a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), vinculado ao governo, proclamou a vitória do presidente, que recebeu 5,15 milhões de votos (51,2%), após a apuração de 80% das urnas. González Urrutia recebeu 4,45 milhões de votos (44,2%), segundo o primeiro boletim oficial. Apesar do anúncio, o CNE não divulgou informações detalhadas sobre os resultados, nem publicou as atas eleitorais.

Um dia depois de o CNE ter declarado a vitória de Maduro para um terceiro mandato de seis anos, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar.