Com cerimônia que propõe viagem pelo passado, presente e futuro, Paris encerra Jogos Olímpicos 2024

Foram encerrados neste domingo (11) os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A edição do maior evento esportivo do mundo foi finalizada com uma cerimônia realizada no Stade de France. A arena tem capacidade para 80 mil pessoas.

A celebração acontece um dia após o término da participação do Brasil nos Jogos, neste sábado (10), com a partida do vôlei contra a Turquia. Na bagagem, o time brasileiro trouxe 20 medalhas, sendo três de ouro, sete de prata e dez de bronze.

Com a direção artística de Thomas Jolly, o mesmo que idealizou a abertura ao ar livre pela “Cidade Luz”, a promessa foi de transformar o palco de encerramento em um grande teatro com mais de 2.800 metros quadrados de palco, que representa o formato de um grande mapa-múndi e teve um adereço no formato de uma medalha de ouro colocada no centro dos continentes.

Segundo noticiou o ge, mais de 100 artistas, entre dançarinos, acrobatas e artistas e circo, foram mobilizados para o espetáculo, que passa o bastão para a sede da próxima Olimpíada, a de 2028, que será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. A partir do dia 28 de agosto, no entanto, terão início os Jogos Paralímpicos.

O roteiro da apresentação incluiu o apagamento do fogo da pira olímpica, no Jardim de Tuileries. A chama foi transportada até o Stade de France. O destaque foi do nadador francês Léon Marchand, que ganhou quatro ouros e um bronze nesta edição dos Jogos. As bandeiras das 205 delegações que participaram passearam pelo estádio, após a execução do hino da França.

Phoenix, H.E.R., Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg e Billie Eilish foram incluídos no line-up de atrações da festa, que tem a música “Sous le ciel de Paris” como fio narrativo.

Legenda: As medalhistas de ouro olímpicas no vôlei de praia Duda e Ana Patricia conduzem a bandeira do Brasil na chegada ao Stade de France para a Cerimonia de Encerramento dos Jogos Olímpicos Paris 2024 Foto: Alexandre Loureiro/COB

O tema da celebração final girou em torno de uma jornada entre o passado, o presente e o futuro, com um espetáculo de luzes guiando o público pela história contada no palco.