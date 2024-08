Ginasta americana perde medalha e pódio com Rebeca Andrade e Biles nas Olimpíadas sofre alteração

Ana Bărbosu, ginasta romena que viralizou após uma reação surpreendente na final do exercício de solo nas Olimpíadas 2024, quando achava que seria medalha de bronze, mas ficou fora do pódio, foi declarada, neste sábado (10), a terceira colocada da prova e irá receber a medalha de bronze que havia ficado com a americana Jordan Chiles.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) acatou o recurso solicitado pela Federação de Ginástica da Romênia e declarou que Jordan Chiles, que havia ficado no pódio ao lado de Rebeca Andrade e Simone Biles, perca sua premiação e Ana Bărbosu ganhe a medalha de bronze.

O motivo da alteração no resultado final foi o fato de que a equipe dos Estados Unidos teria pedido o recurso para aumento da nota de Jordan Chiles (o que a deixou à frente de Ana Bărbosu) após o tempo regulamentar na final de solo já ter sido ultrapassado.

Legenda: Ginasta Ana Bărbosu Foto: Reprodução/Redes sociais

Ana Bărbosu, Jordan Chiles, Rebeca Andrade, Simone Biles e outras ginastas disputaram, no último dia 5 de agosto, a final do exercício de solo na ginástica artística das Olimpíadas 2024. Rebeca Andrade ficou com a medalha de ouro e Biles com a de prata.

"Estamos devastados ​​com a decisão da Corte Arbitral do Esporte. A investigação sobre o valor de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi apresentada de boa-fé. Durante todo o processo de recurso, a Jordan foi alvo de ataques consistentes, total e extremamente prejudiciais nas redes sociais. Nenhum atleta deveria ser submetido a tal tratamento", disse a Federação de Ginástica dos Estados Unidos após a decisão.

A própria Jordan Chiles se pronunciou sobre o caso através de uma breve publicação nas redes sociais. "Estou aproveitando esse tempo e me retirando das redes sociais para minha saúde mental, obrigado", disse a ginasta norte-americana.