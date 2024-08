Cerimônia de encerramento das olimpíadas: veja detalhes, horário e onde assistir

De Tom Cruise a lendas da 'French Touch' como Air ou Phoenix, o Stade de France receberá, neste domingo (11), uma constelação de estrelas para uma cerimônia de encerramento futurista, na qual Paris passará o bastão para Los Angeles, sede dos próximos Jogos Olímpicos de verão em 2028.

Encarregados de parte do espetáculo, os organizadores americanos revelaram, neste domingo, parte de suas surpresas musicais. E não vão faltar astros no show: Billie Eilish, H.E.R., Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg estão anunciados.

Do lado de Paris-2024 espera-se a participação das cantoras Zaho de Sagazan e Yseult, segundo um documento enviado à imprensa.

Este espetáculo, que terá como cenário um dos maiores estádios da Europa, pretende ser diferente da abertura, realizada ao longo do Sena e com o qual os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram em grande estilo.

O show vai começar às 21h locais (16h de Brasília), cercado por fortes medidas de segurança, especialmente depois do cancelamento dos megashows de Taylor Swift em Viena, onde um plano de atentado extremista foi desbaratado.

ONDE ASSISTIR?

O evento que encerra Paris 2024 começa a partir das 16h (horário de Brasília), e terá transmissão de TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

DETALHES DA FESTA

O espetáculo, que terá duração de cerca de 40 minutos, é intitulado "Records" e mistura "maravilha" e "distopia", um gênero obscuro que descreve mundos apocalípticos, explicou Jolly.

O roteiro conta a história de um viajante interestelar que descobre os vestígios dos Jogos Olímpicos em um futuro distante, no qual haviam desaparecido, e se dedicará a tentar relançá-los.

O breakdancer francês Arthur Cadre será o fio condutor deste relato que se passará no ar, enquanto cenários gigantes, figurinos e luzes projetarão os espectadores em uma viagem entre passado e futuro.

Mais de uma centena de intérpretes, acrobatas, bailarinos e artistas circenses prometeram transformar o estádio em um gigantesco salão de festas com cenário de 2.800 m2, onde se verão dança, contorções, teatro e influências de arte urbana.