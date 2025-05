Friedrich Merz é eleito novo chefe de governo da Alemanha após derrota inesperada

O líder conservador do partido CDU da Alemanha, Friedrich Merz, foi eleito chefe do governo no segundo turno da votação no Parlamento, nesta terça-feira (6), após ter sofrido uma derrota histórica no primeiro pleito, horas antes.

Merz, que liderou os resultados das eleições legislativas no final de fevereiro, foi eleito por maioria absoluta no segundo turno, com 325 votos de um total de 630 deputados.

Contrariando as expectativas, Merz não obteve a maioria necessária para ser eleito chanceler da Alemanha, em uma primeira rodada de votação. Ele precisava de 316 votos, mas recebeu apenas 310 no primeiro turno, bem abaixo das 328 cadeiras de sua coalizão.

Nomeação

Segundo a Presidente do Bundestag, Julia Klöckner, a cerimônia de nomeação do conservador deve ocorrer ainda nesta tarde, por volta das 17h (horário local).

