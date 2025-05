Quantos dias dura o conclave? Sucessão papal já levou quase três anos para ser decidida

O conclave que vai eleger o sucessor do papa Francisco começa nesta quarta-feira (7), na Capela Sistina, na Cidade do Vaticano, e deve durar poucos dias, a exemplo das últimas edições, que não ultrapassaram cinco dias de deliberação.

Embora não haja uma previsão oficial da Santa Sé, há expectativa de que o processo seja breve, especialmente devido ao Jubileu em curso. No entanto, parte dos cardeais admite que o tempo pode se estender, diante da diversidade de origens e da necessidade de conhecer melhor os colegas antes de decidir o futuro da Igreja.

Durante o conclave, os cardeais eleitores ficam isolados e sem comunicação com o mundo exterior. Para um novo papa ser eleito, é necessário alcançar dois terços dos votos. Com 133 cardeais confirmados para o processo, o novo papa precisará de ao menos 89 votos.

A cerimônia litúrgica que marca o início do conclave, a missa "pro eligendo Pontifice", será celebrada às 10 horas (horário local). A reunião dos cardeais ocorre sob forte simbolismo espiritual: eles pedem orientação ao Espírito Santo para que a escolha ocorra conforme a vontade divina.

Veja também Mundo Quem são os cardeais favoritos indicados para conclave após morte do papa Francisco Mundo Sabe como a Capela Sistina se prepara para o conclave? Vaticano mostra fotos e vídeos com detalhes Mundo Cardeal brasileiro apto a votar no conclave não descarta que novo papa seja de fora da Europa

Como funciona a votação

O sistema de votação prevê até quatro escrutínios por dia — dois pela manhã e dois à tarde. Caso nenhuma escolha se concretize até a 33ª ou 34ª votação, o processo entra em um segundo turno entre os dois mais votados. Ainda assim, permanece a exigência da maioria de dois terços.

Os votos são secretos, depositados em cédulas oficiais e incinerados após cada rodada. A fumaça preta indica que ainda não há decisão; a branca anuncia: Habemus Papam ("Temos um Papa", em latim).

Conclaves históricos: de poucos dias a quase três anos

Apesar da agilidade dos conclaves recentes — o de Bento XVI, em 2005, durou apenas dois dias — nem sempre foi assim. A eleição papal mais longa da história ocorreu após a morte do papa Clemente IV, em 1268, e durou 2 anos, 9 meses e 2 dias. A população chegou a trancar os cardeais no palácio dos papas, em Viterbo, e até remover o telhado do edifício. O eleito, Gregório X, estava na Terra Santa quando foi escolhido.

A experiência levou à criação formal do conclave, com regras para acelerar a escolha papal. A Constituição Ubi periculum, de 1274, estabeleceu o isolamento obrigatório dos eleitores — origem do termo “conclave”, que significa “com chave”.

Regras atuais

As normas que regem o conclave hoje foram instituídas pelo papa João Paulo II, em 1996, na constituição Universi Dominici Gregis, com alterações feitas por Bento XVI em 2013. Entre as exigências, está a realização obrigatória do conclave na Capela Sistina e o sigilo absoluto sobre tudo o que ocorre durante as sessões.

O atual Colégio dos Cardeais é o mais geograficamente diverso da história, com 133 cardeais de 71 países participando da votação. A maioria — 108 — foi nomeada pelo papa Francisco. A pluralidade geográfica e cultural pode tornar o processo mais longo, segundo alguns cardeais, mas também amplia a representatividade global da Igreja Católica.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.