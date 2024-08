Usina nuclear de Zaporizhzhia é atingida por incêndio; Ucrânia e Rússia trocam acusações

A usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, foi atingida por um incêndio no último domingo (11). As chamas estavam localizadas na torre de refrigeração do equipamento, segundo o governador nomeado por Moscou, Yevgeny Balitsk.

Apesar de estar localizada na Ucrânia, a usina Zaporizhzhia, a maior da Europa, está sob o controle das forças russas desde o início do conflito entre russos e ucranianos, há dois anos e meio.

"O bombardeio da cidade de Enerhodar pelas forças armadas ucranianas causou um incêndio no sistema de refrigeração", disse Yevgeny Balitsky no Telegram.

Zelensky, por sua vez, culpou a Rússia, dizendo que o país deve ser responsabilizado por suas ações. "Somente o controle ucraniano sobre a NPP de Zaporizhzhia pode garantir um retorno à normalidade e à segurança completa".

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) indicou que o incêndio não parecia representar uma ameaça à segurança nuclear. "Especialistas da AIEA viram uma densa fumaça preta subindo da área norte, mas não foi relatado nenhum impacto na segurança nuclear", disse a agência da ONU na rede X. Uma equipe de especialistas está na usina.

Níveis de radiação dentro do 'normal'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, escreveu nas redes sociais que "os ocupantes russos iniciaram um incêndio" na usina. "Atualmente, os níveis de radiação estão dentro do normal", acrescentou.

O governador pró-russo Balitsky também destacou que "a radiação ambiental" no entorno da usina era normal. Os seis reatores da central não estão em funcionamento como medida de segurança.

Por sua vez, o ministro de Interior ucraniano indicou que estava "monitorando atentamente" a situação das estações de vigilância próximas à central. "Não há perigo de explosão de vapor ou outras consequências", disse.