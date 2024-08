Soldados da Ucrânia arrancam bandeira da Rússia e alegam tomar cidade do país rival; entenda

Tropas ucranianas arrancaram a bandeira russa de um prédio oficial na cidade de Sudzha, na região russa de Kursk, conforme imagens divulgadas pela televisão estatal da Ucrânia nesta quarta-feira (14). Militares ucranianos começaram a invadir o local há uma semana e afirmaram já ter o controle total da cidade.

O vídeo registra um prédio de três andares na cidade fronteiriça de Sudzha e três soldados ucranianos retirando uma bandeira russa gritando "glória à Ucrânia".

O Exército ucraniano informou que pretende criar uma "zona tampão" e corredores humanitários nesta quarta-feira(14), quando sua grande operação em território russo completa oito dias.

Em 6 de agosto, Kiev executou a maior incursão de um exército estrangeiro na Rússia desde o final da Segunda Guerra Mundial.

"Estamos avançando na região de Kursk. De um a dois quilômetros em diferentes zonas desde o início do dia. Mais de 100 militares russos adicionais foram capturados no mesmo período", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram.

Zona tampão

Essa "zona tampão" nessa região pretende "proteger nossas comunidades fronteiriças dos bombardeios hostis diários", anunciou o ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko.

Além disso, a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunciou que as tropas de seu país planejam "abrir corredores humanitários para a retirada de civis: tanto na direção da Rússia como da Ucrânia", e autorizar o acesso de organizações humanitárias internacionais.

A incursão obrigou à retirada de mais de 120 mil pessoas, causou a morte de 12 civis e mais de cem feridos, segundo autoridades russas.

O Exército russo indicou que suas forças terrestres, apoiadas pela aviação, drones e artilharia, "repeliram as tentativas dos grupos móveis inimigos a bordo de blindados de penetrar profundamente em território russo".