Real Madrid tropeça na Liga dos Campeões no primeiro jogo de Endrick como titular

Favorito para o confronto diante do Lille nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, o Real Madrid amargou uma derrota de 1 a 0 na casa do rival. A partida marcou a primeira vez que o jovem Endrick iniciou um jogo como titular da equipe merengue.



No tempo em que esteve em campo, ele teve duas chances de balançar a rede. Na primeira, em arrancada da direita, o camisa 16 escapou de seu marcador, entrou na área inimiga mas chutou em cima do goleiro, aos 18 minutos.



A segunda oportunidade veio no fim da etapa inicial. Vini Jr perdeu a dividida para o goleiro e a sobra ficou com Endrick. Ele bateu de esquerda e pelo alto, mas a bola teve desvio do defensor e foi para fora.



Para esse jogo, Ancelotti deixou Rodrygo e Mbappé no banco e escalou Vini Jr e Endrick aberto pelas pontas. Sem um homem de área fixo, Bellingham ficou com a missão de vir de trás.

Legenda: O Real Madrid não conseguiu furar a defesa do time francês e amargou a derrota Foto: FRANCK FIFE / AFP

Apesar de enfrentar uma das equipes mais poderosas do planeta, o Lille não abdicou do direito de atacar e deu preocupação à defesa espanhola. Zhegrova teve a chance de fazer 1 a 0 em duas oportunidades seguidas, mas parou em Lunin.



No entanto, no final da partida, o time da casa acabou inaugurando o placar. Em cobrança de falta, Camavinga meteu a mão na bola. Jonathan David foi para a cobrança, deslocou o goleiro e fez 1 a 0 aos 45 do primeiro tempo.



Com um início inconsistente na volta do intervalo, Ancelotti promoveu duas mudanças com apenas dez minutos. Endrick, que tomou amarelo por um carrinho em Alexsandro, deu lugar a Mbappé. Já Modric entrou na vaga de Militão.



Com a nova formação, o time espanhol tentou reagir e se impor ao adversário, mas o Lille continuou sendo perigoso nos contra-ataques tendo Jonathan David como principal arma.



No final da partida, o Real exerceu uma forte pressão sobre o time francês e empilhou chances para empatar. No entanto, o Lille soube se defender e garantiu três pontos diante de sua torcida.