Bet que patrocina o Ceará está proibida de atuar no Brasil e clube se pronuncia; veja

A casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinadora master do Ceará, não apareceu na lista de bets liberadas para atuar no Brasil divulgada na última terça-feira (1º) pelo Ministério da Fazenda. Sendo assim, está proibida de atuar no Brasil.

O Ceará afirmou em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (2) que a “Esportes da Sorte alegou ter cumprido todos os pré-requisitos e exigências necessários para a inclusão na portaria, estando agora à espera da retificação por parte do Governo Federal”.

O clube vai enviar uma notificação extrajudicial à casa de apostas, solicitando um encontro para maiores esclarecimentos sobre o ocorrido. Apesar disso, o Ceará tranquilizou os torcedores ao informar que possui garantias contratuais relacionadas ao assunto.

BETS NÃO AUTORIZADAS ESTÃO PROIBIDAS DE FUNCIONAR

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, do Governo Federal, os sites que não aparecem na lista divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA-MF) “estarão em situação ilegal e deverão suspender quaisquer operações”.

Ainda de acordo com o comunicado, publicado no portal gov.br, “esses portais devem estar ativos somente até o dia 10 de outubro, para que os apostadores possam resgatar os valores que eventualmente estiverem depositados em suas contas”.

Legenda: Esportes da Sorte é o novo patrocinador master do Ceará Foto: Lucas Catrib/SVM

BET É INVESTIGADA EM OPERAÇÃO

Em setembro, o Diário do Nordeste noticiou que a Esportes da Sorte estava no centro das investigações de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que resultou na prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

Procurado na época pela reportagem do Diário do Nordeste, o Ceará informou que tem conhecimento da situação, aguarda o desenrolar das investigações, mas que prefere não se manifestar até a conclusão da operação e das investigações.

Já a Esportes da Sorte ratificou seu “seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”, através de uma nota publicada.

MAIOR PATROCÍNIO DA HISTÓRIA DO CEARÁ

A casa de apostas Esportes da Sorte foi anunciada como patrocinadora máster do Ceará em maio de 2024. Este é o maior contrato de patrocínio da história do clube cearense, com duração de 32 meses, sendo válido até o final da temporada 2026. O valor do patrocínio é de R$ 46 milhões.