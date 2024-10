Goleiro Guitta sonha com hexa do Brasil na Copa do Mundo de Futsal: 'Viemos buscar a sexta estrela'

Guitta é o atleta mais experiente da Seleção Brasileira de Futsal. O goleiro está disputando sua quarta Copa do Mundo e acrescenta sua vivência ao grupo, que vai em busca do hexacampeonato. Nesta quarta-feira (2), o Brasil venceu a Ucrânia por 3 a 2 e garantiu a vaga na decisão da competição. O camisa 1 comentou sobre a vitória brasileira e o trabalho do departamento de goleiros.

"Entrei tranquilo na partida, acho que a equipe precisava de tranquilidade para dar uma desafogada, conseguir sair da pressão. Querendo ou não, já disputei quatro Copas do Mundo, e a gente vai aprendendo um pouco em cada competição. O trabalho que eu, Fred (preparador de goleiros), Willian (goleiro) e Roncaglio (goleiro) estamos fazendo é fruto de ter três goleiros amigos na equipe."

Legenda: Brasil garantiu vaga na final da Copa do Mundo ao vencer a Ucrânia nesta quarta-feira (2) Foto: Anvar Ilyasov/FIFA

Guitta ainda analisou o desempenho da Seleção Brasileira durante toda a competição, destacando que a equipe enfrentou fortes adversários nas quartas e na semifinal.

"Todos os outros jogos foram controlados, mas não foram fáceis. O Marrocos foi um adversário que impôs o jogo muito bem, ficaram mais com a posse de bola, mas conseguimos avançar. Esse jogo contra a Ucrânia foi importante para validar para nós mesmos que viemos em busca da sexta estrela", finalizou.

A final será disputada na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, às 12h (horário de Brasília), no próximo domingo (6). O Brasil enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e França.