Fortaleza vence concorrência de dois times da Série A em renovação com Breno Lopes; veja detalhes

O Fortaleza superou a concorrência de dois times da Série A do Brasileiro para renovar contrato com o atacante Breno Lopes. O Diário do Nordeste apurou que o staff do atleta também recebeu contatos do Cruzeiro e do Vasco para 2025, mas concedeu prioridade para o Leão, onde fechou até 2028.

Os movimentos ocorreram pois o jogador de 28 anos tinha vínculo com o Palmeiras até dezembro. O clube paulista não tinha mais interesse na permanência e, por isso, o emprestou para o Fortaleza.

Deste modo, Breno Lopes se tornaria um agente livre no mercado a partir de 2025, visto que o contrato na agremiação alviverde era encerrado no fim de 2024. A preferência pela permanência no time cearense se deu por fatores como projeto esportivo, contrato longevo e adaptação da família.

A confiança do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda também é um elemento determinante. Sem espaço no Palmeiras, retomou o protagonismo com a camisa do Fortaleza. Até o momento, disputou 28 partidas, com quatro gols e três assistências. O time terá 50% dos direitos econômicos da peça.

Veja também Alexandre Mota Fortaleza tem quatro jogadores com contratos próximos do fim; confira