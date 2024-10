Breno Lopes explica motivos para renovação com o Fortaleza: adaptação, lado humano e confiança

Breno Lopes renovou com o Fortaleza até 2028. O novo vínculo com o clube cearense é em definitivo. O atleta, que estava emprestado pelo Palmeiras até o fim da temporada, tem sido importante no setor ofensivo do Tricolor do Pici. O jogador comentou sobre a pernanência e explicou os motivos por ter seguido na equipe cearense: rápida adaptação, lado humano e confiança.

- Feliz pela essa extensão de contrato, agradeço à diretoria, aos professores, jogadores também, que com certeza é um trabalho conjunto. Estou muito feliz por essa confiança e espero continuar por muitos anos ajudando o Fortaleza a cada dia, subir mais seu nível de patamar no cenário brasileiro e mundial também - afirmou o atleta em entrevista ao canal de YouTube do clube.

- Já achei (uma casa nova). (...) A gente gosta muito da cidade, eu e minha esposa, minha família. É um povo muito carismático, um povo que abraça mesmo a todos, que está sempre querendo servir e querendo ajudar. Então fico muito feliz com essa recepção, e a gente se adaptou bem - completou.

Breno Lopes ressaltou a importância do apoio dado pelo Tricolor do Pici fora de campo.

Vi que o clube preza muito por esse lado humano. Tanto o Vojvoda como a diretoria estão sempre preocupados com o bem-estar do atleta, que a gente sabe que é essencial também no futebol de alta performance. Há essa preocupação de saber como está a vida do jogador fora daqui também. Esse dia a dia me fez ter a certeza de que é aqui que eu quero ficar, que a minha família quer continuar e foi a melhor decisão possível. Breno Lopes Atacante do Fortaleza

O Fortaleza segue na briga pelo título do Brasileiro. O jogador falou sobre a reta final da equipe, que segue em terceiro lugar na tabela. O próximo desafio será diante do Grêmio, na sexta-feira (4), fora de casa.

- Estamos fazendo uma boa temporada. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Equipes com camisa estão na parte de baixo, incômoda. A gente já conseguiu garantir mais uma ano na Série A, e isso nos dá tranquilidade. Acho que temos muito para crescer ainda, muito trabalho pela frente, tenho certeza que até o final da temporada vamos colher grandes frutos porque estamos empenhados para isso - finalizou.