Fortaleza anuncia renovação com Breno Lopes e atacante fica em definitivo no Leão

O Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira (2) a renovação de contrato com o atacante Breno Lopes. O novo vínculo será não mais de empréstimo, mas em definitivo, válido até o dia 31 de dezembro de 2028.

Breno Lopes estava emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza até o final da temporada 2024. Ele tinha contrato com o time paulista também até o final da temporada. Acertado com o Fortaleza, ele passará a ter seus direitos econômicos ligados ao Tricolor do Pici.

Com a camisa do Fortaleza, Breno Lopes soma 28 partidas disputadas, além de quatro gols e três assistências. Ele ganhou espaço no time de Juan Pablo Vojvoda e tem sido muito utilizado pelo lado esquerdo do ataque tricolor.

Um atleta que ficaria livre no Palmeiras, certamente tinha muitas opções no Brasil e no exterior, mas optou por ficar aqui, fazer um contrato longo, ter estabilidade, uma sequência, que seja uma peça muito importante para os desafios que temos pela frente. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Além de Breno, o Fortaleza já havia anunciado as renovações de contrato de Bruno Pacheco, João Ricardo, Lucas Sasha, Lucero e Pedro Augusto. Por outro lado, Kuscevic, Koslinski, Matheus Rossetto e Titi têm contrato encerrando e ainda não renovaram.