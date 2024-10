Fortaleza anuncia renovação com Pedro Augusto até 2026

Pedro Augusto fica no Fortaleza até 2026. O clube anunciou a renovação do contrato nesta terça-feira (1). O jogador de 27 anos tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. O volante é o vice-líder em desarmes (27) do Fortaleza no Brasileirão. Ao todo, já são 64 partidas disputadas com a camisa tricolor, sendo 43 nesta temporada. Com o Leão, conquistou a Copa do Nordeste (2024).

"É um jogador útil, que faz mais de uma função, o Vojvoda gosta muito e confia. É um atleta que sempre esteve disponível para entrar em campo, nunca deixou de jogar porque estava sentindo uma dor ou com alguma situação, ele sempre esteve com “tô aqui”, “contem comigo” e “tô aqui para ajudar o Fortaleza”, destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"Passou por dificuldades como sabemos, teve resiliência e força mental, escolheu ficar no Fortaleza. Ele poderia naquele momento ter facilmente desistido, quis honrar nossas cores, dar a volta por cima e deu essa volta com talento, entrega, raça e bons jogos. Um atleta muito importante e seguimos essa renovação com convicção de que ele vai seguir nos ajudando e que vai ter ainda muita história boa para fazer aqui com a gente", completou.

O Fortaleza volta a campo na sexta-feira (4), quando enfrenta o Grêmio fora de casa. O duelo entre as equipes, válido pelo Campeonato Brasileiro, terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.