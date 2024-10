Fortaleza tem quatro jogadores com contratos próximos do fim; confira

O Fortaleza possui atletas com contratos próximos do fim. Restando dois meses para dezembro, quatro jogadores do atual elenco encerram os vínculos em 2024. Assim, o Diário do Nordeste lista os nomes, que devem ser avaliados pela gestão tricolor para uma renovação até o encerramento da temporada.

A lista contempla o goleiro Kozlinski, os zagueiros Titi e Kuscevic, além do volante Rossetto. Vale ressaltar que o defensor chileno pertence ao Coritiba e uma permanência depende da compra de direitos econômicos por parte do clube. Nos últimos dias, o Leão comunicou as renovações do volante Pedro Augusto e do atacante Breno Lopes.

Legenda: O Fortaleza tem quatro jogadores com contratos próximos do fim Foto: divulgação / DN

As operações devem ocorrer agora pois a legislação permite que os atletas assinem um pré-contrato com outro clube quando restarem apenas seis meses de vínculo, o que resultaria na saída sem uma venda definitiva. Vale ressaltar que existem outros nomes com vínculo com a equipe próximo do fim que estão emprestados, como o atacante Pedro Rocha, cedido ao Criciúma, e que não entram nessa lista divulgada pelo Diário do Nordeste.

Contratos no fim do elenco do Fortaleza

GOL - Kozlinski: até o fim de 2024

ZAG - Titi: até o fim de 2024

ZAG - Kuscevic: até o fim de 2024 | Emprestado pelo Coritiba

VOL - Rossetto: até o fim de 2024