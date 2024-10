Liverpool vence Bologna em Anfield e se mantém 100% na Champions

O time inglês manteve o aproveitamento de 100% na competição ao obter a segunda vitória nesta quarta-feira. O Liverpool derrotou o Bologna por 2 a 0 com gols de Mc Allister e Salah fazendo valer o mando de casa.

Apostando em uma estratégia ofensiva, o Liverpool não demorou a balançar as redes do Bologna. Com dez minutos de disputa, Mac Allister abriu o placar em belo chute dentro da área. O Bologna equilibrou as ações ainda na etapa inicial, mas falhou nas conclusões desperdiçando a chance do empate antes do intervalo.

No segundo tempo o Liverpool usou a experiência para fazer o tempo passar e explorou os espaços deixados pelo rival. Foi dessa maneira que o time inglês definiu o triunfo. Aos 29 minutos, Salah aproveitou a oportunidade que teve e ampliou com um chute de dentro da área para fechar o jogo em 2 a 0.