Eclipse solar anular acontece nesta quarta-feira (2); veja horário e como assistir ao vivo

O Observatório Nacional (ON) transmite ao vivo o eclipse solar anular, que acontece nesta quarta-feira (2), através do programa "O Céu Em Sua Casa: Observação Remota", no YouTube, a partir das 12h30.

O fenômeno, que forma uma espécie de "anel de fogo" no céu, é visível em várias partes do mundo, incluindo o Brasil — especificamente nas regiões do extremo sul do País, logo excluindo localidades como o estado do Ceará.

Acompanhe eclipse solar anular ao vivo

Horários e fases do fenômeno

Abaixo, os fãs de astronomia conferem os horários e as fases do eclipse, conforme o portal especializado Time and Date.

Início do eclipse parcial: 12h42

Começo do eclipse total: 13h50

Eclipse Máximo: 15h45

Fim do eclipse total: 17h39

Fim do eclipse parcial: 18h47

*Esses horários locais não se referem a uma localidade específica, mas indicam o início, pico e fim do eclipse em uma escala global, cada linha se referindo a um local diferente, conforme a plataforma.

O que é um eclipse solar anular

Segundo o Observatório, tanto no eclipse total quanto no anular a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, bloqueando toda ou a maioria da luz da estrela em uma parte da superfície do Planeta. A sombra mais escura, onde toda a luz solar é bloqueada, é chamada umbra. Em torno da umbra se define a sombra mais clara, a penumbra, onde a luz solar é parcialmente bloqueada e o eclipse é visto como parcial.

“Esse tipo de eclipse ocorre quando a lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra, ou próxima deste ponto, fazendo com que pareça menor do que o sol no céu. A frequência com que os eclipses do Sol ocorrem é em média 2 vezes por ano, podendo ser somente parciais, anulares ou totais. O último eclipse anular do Sol ocorreu em 14 de Outubro de 2023 e foi visto em uma parte do Brasil”, esclarece a astrônoma da instituição, Josina Nascimento.